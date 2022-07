OM beschuldigt advocatenneef Taghi van omkopen rechters

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Youssef T., de neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, van het omkopen van rechters en ambtenaren. Dat zou zijn geprobeerd in Nederland én in Marokko, waar Ridouan zijn neef opdracht zou hebben gegeven rechters om te kopen.

Twee broers van Ridouan zitten in Marokko vast op verdenking van betrokkenheid bij een moord. Het gaat om een vergismoord, waarbij de zoon van een Marokkaanse rechter om het leven kwam. Het vermoedelijke doelwit was een rivaal van Taghi. In Nederland zou zijn geprobeerd iemand van de Belastingdienst om te kopen.

Dat werd woensdag duidelijk tijdens een nieuwe, voorbereidende zitting tegen T. in de rechtbank in Amsterdam. De verdachte was daar zelf niet bij aanwezig.

Schakel tussen Taghi en buitenwereld

Het OM verdenkt T. ervan dat hij de schakel is geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Hij zou zijn cliënt en familielid hebben geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping en zou de voortzetting van diens drugshandel hebben gefaciliteerd. Tegen Taghi is vorige week een levenslange gevangenisstraf geëist in het omvangrijke liquidatieproces Marengo voor onder meer zes moorden en vier pogingen daartoe.

Volgens het OM werkten de vermeende topcrimineel en zijn advocatenneef aan drie verschillende plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping van Taghi.

T. werd op 8 oktober aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij bezocht zijn neef vorig jaar tientallen keren in de EBI, in zijn hoedanigheid van advocaat. Justitie kreeg na verloop van tijd het ernstige vermoeden dat het tweetal heel andere dingen besprak dan juridische kwesties. Daarop werd een onderzoek in gang gezet, waarbij beide mannen tijdens de bezoeken werden afgeluisterd en gefilmd met verborgen camera’s. Op een zitting eerder dit jaar heeft het OM een deel van die beelden laten zien.

T. heeft zich inmiddels van het tableau laten schrappen en is geen advocaat meer. Hij had een advocatenkantoor in Utrecht.

