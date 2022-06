OM: Agent die kruisboogschutter Kenzo K. in borst schoot, handelde uit noodweer

Toen de agenten op 17 september 2021 ter plaatse kwamen bij de flat aan de M.Th. Steynstraat in Almelo stond Kenzo K. met een kruisboog op het balkon. Hij schoot met de kruisboog op de politie en op een vrouw die vanaf het balkon naar beneden was gesprongen. Agenten droeg K. op het wapen te laten vallen. Hij reageerde hier niet op en ook waarschuwingsschoten hadden niet het gewenste effect. Daarop schoot een politieagent gericht met zijn dienstwapen en raakte K. in zijn borst.

Acute dreiging

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het dienstwapen. Daarbij is gekeken of de politieagent zich kan beroepen op noodweer. Daarvoor is noodzakelijk dat er sprake was van een acute dreiging tegenover de agent of andere aanwezigen. Ook moet gekeken worden of het schieten passend en geboden was, en een andere ingreep niet volstond.

Het OM vindt dat aan deze voorwaarden is voldaan en dat er inderdaad sprake van een zeer dreigende situatie. Het in de borst schieten was passend, omdat de man niet reageerde op bevelen en ook niet op de waarschuwingsschoten, schrijft het OM.

Pieter Baan Centrum

De verdachte zelf zit in het Pieter Baan Centrum voor psychologisch onderzoek. Tijdens de derde voorbereidende zitting in de Almelose rechtbank bleek dat het strafrechtelijk onderzoek bijna klaar is. Het wachten is op het oordeel van deskundigen over geheugenverlies bij K.

Dat hij op die dag zijn onderbuurvrouw Zonund Kardanakyan (70) en haar nicht Maral Dermovsesian (52) om het leven heeft gebracht, daar heeft hij geen enkele herinnering aan, zo verklaarde K. eerder. Dat hij daarna op het balkon stond en schoot op hulpverleners en omstanders evenmin.

De volgende pro-formazitting is op 29 augustus. Voor de inhoudelijke behandeling zijn meerdere dagen uitgetrokken. Tussen 18 en 29 november van dit jaar.

Volledig scherm Rechtbanktekening van verdachte Kenzo K. in de rechtbank van Almelo tijdens de eerste pro-formazitting in de zaak. © ANP