Olivier van de G. voor de rechter voor doden Esmee (14): ‘Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het meisje werd op oudejaarsdag iets voor 09.30 uur door een passant dood gevonden aan de Melchior Treublaan in Leiden. Van de G. en Esmee kenden elkaar ruim een jaar. In die periode pleegde hij ontucht met haar, is de verdenking.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stoeipartij

Van der G. zou in verhoren hebben verklaard dat hij en Esmee een meer dan vriendschappelijke relatie hadden en dat ze seks hadden. Tijdens een stoeipartij zou Olivier Esmee in een wurggreep hebben genomen, waarbij ze stierf.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de G. maakte van de gelegenheid gebruik om een verklaring af te leggen. ,,Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk", zei hij. ,,Omdat het voor mij ook... Er zijn dingen waarvan ik mij niet bewust ben geweest. Ik wil graag helpen. Ik wil zorgen dat dit zo goed mogelijk wordt opgelost, zo veel mogelijk doen om dit proces te helpen.” Van de G. wil zoveel mogelijk doen om de waarheid boven tafel te krijgen, laat hij weten.

Opwelling

Advocaat Job Knoester stelt dat er geen sprake is van moord, maar doodslag. ,,Wat is gebeurd is vreselijk, maar gebeurde in opwelling. Verplaatsen van het lichaam gebeurde ook in een waas, het past ook niet bij hem, zei hij in het zesde verhoor.” Esmee dreigde met het openbaren van de relatie, aldus de raadsman.