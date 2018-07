Olivier Richters is 2,18 meter lang: 'Eindelijk ben ik blij met wie ik ben'

Want: het levert de reus roem op: een rol in de speelfilm Ravers bijvoorbeeld, die in augustus in Londen in première gaat en daarna vermoedelijk op Netflix te zien is. Daarin speelt Richters - hoe toevallig - een personage dat zijn baas alle hoeken van de fabriek laat zien wanneer hij door hem wordt ontslagen. Een rol die de Hilversummer te danken heeft aan zijn bezoekje aan het filmfestival in Cannes, nadat hij in België acteerlessen was gaan volgen.



In Frankrijk legde hij met succes zijn eerste contacten in de filmwereld. Mike Medavoy, producer van Terminator 2 zei hem onlangs: ,,Je ziet er goed uit, praat prima Engels. Je hebt alles om een wereldster te worden."



Dan wordt het gesprek even verstoord door een snerpend geluid vanuit de slaapkamer. Haastig stuurt Richters zijn voeten maat 51 naar de plek van waaruit de lokroep klinkt. Het blijkt Kiwi, de dwergpapegaai van The Dutch Giant, die wat onrustig is. Zijn baasje weet wel een oplossing. Liefdevol zet hij hem op zijn brede schouders, waarna Kiwi zich inderdaad behaaglijker lijkt te voelen. Richters, lachend: ,,Geweldig beestje, Kiwi." Je zou het tafereel kenmerkend kunnen noemen voor hoe de Hilversummer zich vandaag presenteert.



Stoer voorkomen, zacht van inborst. En op één moment zelfs ronduit emotioneel. Dat is wanneer hij wordt geconfronteerd met zijn avontuurlijke acteursleven van nu. ,,Eindelijk ben ik blij met wie ik ben. Die onzekerheid over mijn lichaam is verleden tijd. De vloek van mijn geboorte is een gift geworden.''