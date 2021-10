Olieproducent Saoedi-Arabië wil in 2060 klimaatneutraal zijn, maar liever niet

Saoedi-Arabië gaat zijn best doen in 2060 CO2-neutraal te zijn. Tegelijk probeert een van werelds grootste olieproducenten een hard VN-rapport over fossiele brandstoffen in zijn voordeel te laten aanpassen.

De opmerkelijke belofte voor een CO2-neutrale toekomst werd vandaag gedaan door kroonprins Mohammed bin Salman. Minister van Energiezaken Abdulaziz bin Salman gaf daarop een toelichting. Hij liet weten dat zijn land ernaar streeft om binnen veertig jaar ‘netto nul’ uitstoot van broeikasgassen te hebben. De aankondiging werd gedaan aan het begin van het allereerste Saudi Green Initiative Forum. Dat is een bijeenkomt in de hoofdstad Ryad over klimaatvraagstukken, een week voor de start van de wereldwijde COP26-klimaatconferentie in Glasgow, Schotland.

Bin Salman zei dat zijn land een zogenaamde ‘Carbon Circular Economy’-aanpak voorstond. Die benadering richt zich voornamelijk op - deels nog futuristische - technologieën voor het opvangen en opslaan van koolstof in plaats van op inspanningen om de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen daadwerkelijk te verminderen. De aankondiging heeft ook alleen betrekking op wat Saoedi-Arabië binnen zijn landsgrenzen wil laten zien en geldt niet voor grote investeringen van het koninkrijk in olie en de export van fossiele brandstoffen naar met name Azië en andere regio’s, aldus waarnemers.

Glasgow

Quote De overgang naar netto nul-koolstofe­mis­sies zal worden gereali­seerd op een manier die de leidende rol van het koninkrijk behoudt bij het verbeteren van de veiligheid en stabili­teit van de wereldwij­de energie­mark­ten Verklaring Saudi Green Initiative-forum ,,De overgang naar netto nul-koolstofemissies zal worden gerealiseerd op een manier die de leidende rol van het koninkrijk behoudt bij het verbeteren van de veiligheid en stabiliteit van de wereldwijde energiemarkten”, aldus een verklaring van het Saudi Green Initiative-forum. Om de groene golf toch te omarmen wil Saoedi-Arabië onder meer hernieuwbare energie gaan opwekken en bomen planten.



Bezorgde klimaatwetenschappers hopen op de wereldwijde top COP26 die op 31 oktober in Glasgow begint, staatshoofden van over de hele wereld zover krijgen de opwarming van de aarde en de uitdagingen die daaraan vastzitten daadwerkelijk aan te pakken. Sommigen spreken van ‘de laatste beste kans ter wereld’ om te voorkomen dat de opwarming van de planeet gevaarlijke niveaus gaat bereiken. De Schotse top zal naar verwachting dan ook een golf van nieuwe toezeggingen van regeringen en bedrijven opleveren om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat vraag is wat al die toezeggingen waard zullen blijken. Saoedi-Arabië gaat er in zijn eigen belang van uit dat de wereld nog tientallen jaren olie nodig zal hebben. De toezegging om in 2060 CO2-neutraal te zijn is volgens kenners dan ook vooral een geste aan de Westerse wereld.

Rapport afzwakken

Achter de schermen blijft juist Saoedi-Arabië bij onderhandelingen over klimaatakkoorden proberen om zaken als de afbouw van investeringen in fossiele brandstoffen te remmen. Uitgelekte documenten die donderdag voor het eerst door de BBC werden geopenbaard laten zien hoe met name Saoedi-Arabië maar ook andere landen, waaronder Australië, Brazilië en Japan, zo hun best deden een komend wetenschappelijk rapport van het klimaatpanel (IPCC) de Verenigde Naties over de opwarming van de aarde behoorlijk af te zwakken. Een adviseur van het Saoedische ministerie van olie eiste dat zinnen waarin werd opgeroepen tot snelle actie tegen klimaatverandering werden geschrapt. Ook Australië doet alles om te voorkomen dat de eigen kolencentrales zouden moeten worden gesloten.

Eerder deze maand kondigden de Verenigde Arabische Emiraten – een andere grote energieproducent in de Golf van Arabische Emiraten – aan dat het ook zou toetreden tot de ‘net-zero’-club van landen met als doel om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken. De VAE heeft geen details bekendgemaakt over hoe het dit doel, maar zei dat het ministerie van Klimaatverandering en Milieu samen met de energie, economie, industrie, infrastructuur, transport, afval, landbouw en andere sectoren zou werken aan de strategieën en het beleid van de regering om tegen 2050 netto nul te bereiken.