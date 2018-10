Officier: Blokkeerfriezen hadden oogkleppen op

,,Het gaat niet over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de blokkeerders", zei de officier. ,,Zowel hun doel - het verhinderen van een demonstratie - als middel - het blokkeren van de snelweg - is strafbaar". Volgens justitie waren vorig jaar november de 'meest essentiële fundamenten van de democratische rechtsstaat' in het geding.

De officier verhaalt over effect dat de blokkade op sommige mensen in de file had. Eén iemand was onderweg naar een begrafenis, een ander raakte in paniek. Weer een ander moest in het ziekenhuis behandeld. ,,Dit wordt veroorzaakt door mensen met oogkleppen op."

De blokkeerfriezen kunnen de verantwoordelijkheid voor de files volgens de officier van justitie absoluut niet afschuiven op de politie, die niet goed zou hebben opgetreden. ,,Ze waren daar om de openbare orde te handhaven. Mensen wilden niet vertrekken toen hen gevraagd werd om in de auto te stappen. Het is te danken aan de politie dat er geen grootschalige confrontatie tussen beide groepen was."

Dwang

De rechtbank in Leeuwarden hoorde deze week alle verdachten, steeds in plukjes van drie of vier. Ze worden verdacht van de blokkade op de A7, het gebruik van dwang en het tegenhouden van een demonstratie. Jenny Douwes, een vrouw die een oproep tot de blokkade op Facebook plaatste wordt ook verdacht van opruiing.



Bij de strafeis laat het OM mogelijk meewegen dat de verdachten geen van allen verantwoordelijkheid voor de blokkade lijken te nemen en geen spijt hebben betuigd. Dat kan een verzwarende factor zijn in de strafeis en later in het vonnis van de rechtbank.

Cursus over Sint en Piet

Activisten kwamen gisteren vast met een ludieke eis. Naast ruim 7300 euro als vergoeding voor de materiële schade, zoals de huur van de bussen waarin ze reisden, hadden ze nog een claim: veroordeel alle verdachten tot één dag workshops over diversiteit en de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet.

De 34 Friezen die deze week terechtstaan, blokkeerden op 18 november 2017 de snelweg net voorbij Joure om te verhinderen dat twee bussen vol antizwartepietdemonstranten door konden rijden naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De blokkade veroorzaakte een file van drie kilometer en het nodige gevaar.

Wanneer de uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend. Naar verwachting duurt dat langer dan de reguliere twee weken.