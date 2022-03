Hoe komen we weg met Job? De gedachte achtervolgt me sinds de grote vluchtelingenstroom uit Syrië in 2015. En nu lig ik er weer wakker van door de oorlog in Oekraïne. Dat Job niet meer leeft, verandert daar niets aan. Hij neemt nog altijd het grootste deel van mijn denkruimte in beslag. Ik moet hem beschermen.

De tv toont beelden van een Oekraïense man die in zijn rolstoel over een ingestorte brug wordt getrokken. Ik hoor verhalen over een afgrijselijke reis van ouders met een zwaar autistisch kind. De jongen is buiten zijn vertrouwde woonkamer totaal de weg kwijt en schreeuwt onophoudelijk.



Stel, Poetin zou onze stad aanvallen? We zouden nooit wegkomen met Job. Een kat kun je nog meenemen in een draagmandje, een kind van 17 past nergens in. En voor een rolstoel heb je een vlakke ondergrond nodig, geen bomkraters.

Ik lees in de Britse krant The Independent dat Oekraïne 2,7 miljoen mensen telt met een handicap. Inclusion Europe, een belangenorganisatie, meldt dat 261.000 daarvan psychische behandeling ondergaan.



Maar de Oekraïense dagopvang is grotendeels gesloten, veel apotheken met medicijnen zijn geplunderd en feitelijk alle gehandicaptenzorg is gestopt.



Oekraïense moeders van Jobs zijn na twee weken oorlog al totaal uitgeput, lees ik. Ze voelen zich in de steek gelaten vanwege het gebrek aan vervoer voor hun kwetsbare kinderen. Een woordvoerder van een hulporganisatie spreekt van een ‘angstaanjagend zwart gat’.

In gedachten zie ik Job verkleumen. Wat moet hij eten onderweg? We houden hem al jaren in leven met medicinale drinkvoeding vol calorieën en eiwitten. Zonder die flesjes is hij reddeloos verloren. Hij eet niks en kent geen hongergevoel.



We zouden misschien blijven. Tot de voorraad drinkvoeding opraakt en we geen luiers meer hebben. Tot we worden beschoten. In donkere tijden is het een geruststelling dat Job niets meer kan overkomen.

