NVWA waarschuwt: ‘Ook dieren hebben bij hitte behoefte aan verkoeling’

Voorbereiding

Het extra toezicht van de NVWA vindt plaats op veehouderijbedrijven, in de weide, op verzamelcentra, op slachthuizen en tijdens het transport onderweg. ,,Op (extreem) warme dagen geven we extra prioriteit aan hittegerelateerde meldingen bij levende dieren in de wei”, zei inspecteur bij het team Dierenwelzijn van de NVWA Jessica Tetteroo eerder. ,,Tijdens inspecties onderzoeken we of dieren in de wei, zoals schapen, paarden en runderen, voldoende beschermd zijn tegen hitte. We kijken bijvoorbeeld of er voldoende schaduwplekken voor de dieren in de wei zijn en of er voldoende drinkwater is.”