NVWA verbiedt halal slacht door gebrekkige coronaregels, slachterijen naar de rechter

Twee slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk hebben in de aanloop naar het offerfeest een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De slachterijen eisen dat de NVWA ze alsnog toestemming geeft om in het kader van het offerfeest te slachten. Volgens de NVWA schieten de bedrijven tekort in hun plan van aanpak om de coronaregels te kunnen naleven.

Het kort geding, dat maandag dient bij de rechtbank in Den Haag, is aangespannen door slachterij Henk Worst uit Nijkerk en het islamitisch slachthuis Ipekci in Harderwijk. De woordvoerster van de NVWA zegt dat die niet als slachthuis mogen dienen bij het komende offerfeest. Er is haast bij, want het offerfeest begint vrijdag.

Extra maatregelen

Slachthuizen moeten tijdens het offerfeest extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vooraf een plan van aanpak indienen bij de NVWA. Bij acht slachterijen zijn de plannen volgens de NVWA-woordvoerster afgewezen omdat ze niet of te laat zijn ingediend of gebreken vertoonden. Volgens haar kunnen ze wel een aanvraag doen om in die periode regulier te slachten (dus niet in het kader van het offerfeest).

Tijdens het offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht met een halssnede en zonder verdoving. Het vlees van deze dieren wordt vaak direct en ongekoeld opgehaald. Karkassen van pas geslachte dieren mogen dit jaar alleen onder strenge voorwaarden vanuit het slachthuis overhandigd worden aan klanten die buiten staan. Het slachthuis moet ervoor zorgen dat mensen niet tegelijk naar het slachthuis komen, maar verspreid hun vlees moeten komen ophalen. De afstandsregel van 1,5 meter geldt zowel binnen als buiten het slachthuis.

Controles

De NVWA kondigde deze week extra controles aan om erop toe te zien dat bedrijven en consumenten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en de voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Door de reisbeperkingen blijven dit jaar veel moslims thuis en is de behoefte aan vlees voor het offerfeest extra groot, zegt voorzitter Frans Wouters van de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV). Hij noemt het belangrijk zo veel mogelijk slachtplekken te creëren voor de moslims die in Nederland een offer willen brengen.

,,Henk Worst slacht op doorsneevrijdagen zo'n 700 lammeren, dat is toch voor 7000 moslims een oplossing. Op zo'n belangrijke dag moet hij niet thuis geven en moskeeën teleurstellen. Als de NVWA vooraf beter had gecommuniceerd over de eisen, hadden we dit kunnen voorkomen."