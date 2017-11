NVWA roept op: breng Primark babysok met rendierrammelaar terug

Pieter van Vollenhoven: Kan je als man een vrouw nog een hand geven?

10:07 In de #metoo-discussie heeft zich een lid van het Koninklijk Huis gemengd. ,,Kan je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste #intimiteiten? Ik denk dat het een grensgeval is?!", schreef Pieter van Vollenhoven gisteren op Twitter. Die opmerking, die inmiddels van Twitter is verwijderd, schoot bij andere gebruikers in het verkeerde keelgat.