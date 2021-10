Nu weer 200 coronapatiënten op ic's, Nederland op weg naar risiconiveau ‘ernstig’

Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 200, het hoogste aantal sinds 21 september. We stevenen inmiddels landelijk af op risiconiveau ‘ernstig’, gemeten naar het aantal ziekenhuisopnames.

In de afgelopen 24 uur werden er 113 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 21 nieuwe patiënten opgenomen.

Marino van Zelst, expert modellering infectieziekten, meldde eerder over het aankomende opnamecijfer vandaag: ,,Als er 111 opnames of meer zijn, hebben we risiconiveau ‘ernstig’ gehaald, want dan zitten we op een 7-daags gemiddelde van 100,1.”

Op de site van de Rijksoverheid staat inderdaad dat bij een gemiddelde van meer dan 100 ziekenhuisopnames over de periode van een week sprake is van risiconiveau ‘ernstig’. Maar de meest recente dagen tellen officieel nog niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. Het landelijke risiconiveau wordt elke dinsdag opnieuw vastgesteld.

In totaal worden er nu 859 mensen behandeld in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan een een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel coronapatiënten in ziekenhuizen lagen, was op 8 juni.

Gek om te wachten

Van Zelst vindt het gek dat het kabinet volgende week pas nieuwe coronamaatregelen bekendmaakt, voegt hij telefonisch toe. ,,Laten we vooral nog een week wachten voor er actie in de tent komt, zeg ik dan sarcastisch.”

Volgens de expert is de coronapersconferentie namelijk de belangrijkste manier om ingrepen te communiceren. ,,Maar daarvoor moet eerst een hele trein gaan rijden: een OMT-advies, Catshuis-overleg, lekken naar de pers en de officiële besluitvorming op de dag van de persconferentie.”

Hij ziet dat coronaminister De Jonge al wél vragen beantwoordt van journalisten, maar zou het liefst zien dat de bewindsman proactief zelf naar buiten brengt ‘dat er momenteel wel iets aan de hand is’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.