Nu al streep door intochten: ‘De Sint kan moeilijk in een aquarium gaan zitten’

Brabantse zusjes sleuren verdoofde man (20) uit rokend autowrak met daarin lachgas

3 augustus ,,Ik denk niet dat hij het beseft, maar zonder ons was het waarschijnlijk tragisch afgelopen.” Ilone de Knegt uit het Brabantse Oss sleurde vannacht met haar zus een in shock verkerende 20-jarige man uit zijn rokende autowrak, nadat hij op een politieauto was gebotst. Niet veel later ging het voertuig, inclusief flessen lachgas, volledig in vlammen op.