Nu al flinke avondspits wegens Hemelvaartsweekend

Politie ziet steeds meer zelfgemaak­te 3D-wapens

De politie ziet in binnen- en buitenland steeds vaker 3D-geprinte vuurwapens. Eigen onderzoek toont aan dat er sinds vorig jaar fors meer inbeslagnames waren van deze geprinte vuurwapens of onderdelen ervan. Vorig jaar zijn in veertien onderzoeken in Nederland 3D-geprinte vuurwapens en geprinte onderdelen in beslag genomen.

24 mei