Nu al bijna net zoveel explosies als in heel 2022

Echtpaar stopt al snel met B&B na commotie uit eigen villawijk: ‘Dít hadden we totaal niet verwacht’

De plek bij het kanaal Almelo-Nordhorn is paradijselijk. Maar daar is alles mee gezegd. Want in de buurt is flinke bonje ontstaan over een bed and breakfast, die het echtpaar Van den Ham is begonnen in de achtertuin. Buren klagen over overlast en vragen de gemeente om te treden. Saillant detail: een van hen is voormalig raadslid (VVD) in Almelo. „Dat heeft er niets mee te maken.”