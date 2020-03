Nu 24 Nederlanders bezweken aan coronavirus: ‘hoe groot wordt tweede golf'?

,,De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79", schrijft het RIVM zojuist in de dagelijkse update over het coronavirus. Het aantal besmettingen steeg nog niet eerder zo fors, maar het is tegelijkertijd ook geen precieze graadmeter voor de verspreiding van het virus, omdat lang niet iedereen getest wordt.

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt daarvoor een betrouwbaarder gegeven: inmiddels zijn 205 Nederlanders opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Dat aantal lag gisteren nog op 162.

Provincies met de meeste vastgestelde besmettingen zijn Noord-Brabant (554), gevolgd door Limburg (149), Utrecht (140) en Zuid-Holland (136).

Nederland telt in totaal 1150 intensive care-plekken, in veel ziekenhuizen is de capaciteit de afgelopen dagen al flink opgeschroefd, met materiaal en personeel van andere afdelingen. Corona-patiënten liggen wel twee tot drie weken aan de beademing, dat slokt IC-capaciteit op.

In het uiterste geval kunnen de ziekenhuizen samen het aantal IC-plekken uitbreiden tot 2000.

De rigoureuze maatregelen die het sociaal verkeer lamleggen, gingen de afgelopen dagen in. Die effecten zijn pas later zichtbaar, zegt viroloog Ab Osterhaus: ,,We gaan uit van een incubatietijd van drie dagen tot maximaal twee weken. Dus na een week moet je wel iets van een effect zien. Een afname van de toename.” Osterhaus vermoedt dat carnaval een katalysator was van de ‘eerste golf’ coronapatiënten in Noord-Brabant. ,,En we wachten nu op de tweede golf. Hoe groot zal die zijn?”