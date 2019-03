NS wil reizen in de spits duurder maken tegen uitpuilende treinen

pollNS houdt nog dit jaar een proef met hogere tarieven in de spits en lagere prijzen in de daluren. De hoop is dat zo 10 tot 20 procent van de reizigers de spits mijdt en de treinen niet meer uitpuilen.

Commercieel directeur Tjalling Smit vertelt dat aan Treinreiziger.nl. De NS vecht al jaren tegen de overvolle spitstreinen. Meer treinen, langere treinen, het helpt nauwelijks. Iedereen wil in de spits reizen; het is in de tjokvolle treinen dringen om een zitplaats te bemachtigen terwijl na 09.00 uur de coupés leeg en verlaten zijn. ,,Het loopt in de hyperspits - tussen 07.30 en 08.30 uur - muurvast als we niets doen.’’

Quote Als het aanbod de vraag overstijgt, doe je wat met de prijs Tjalling Smit Een hogere ritprijs in de spits is te rechtvaardigen, vindt Smit. ,,In heel veel industrieën waar het aanbod de vraag overstijgt doe je wat met de prijs.’’ Hij denkt aan trajecten waar de capaciteit niet kan worden uitgebreid door treinen nog langer te maken of nog meer ritten per uur te maken.

Smit wil ‘de reiziger verleiden om anders te gaan rijden’. Als wel of niet in de spits reizen echt een financieel verschil maakt, dan passen mensen hun reisgedrag wel aan, is de gedachte. Bij een eerdere kleine test met 25.000 mensen bleek dat 10 tot 20 procent echt op andere tijden gaat reizen bij financieel voordeel. ,,Dat lijkt niet veel, maar dat is precies genoeg om een trein van extreem vol naar comfortabel te krijgen. Die prijsprikkel werkt, ook op het spoor.’’

De huidige digitale techniek maakt het mogelijk om rit voor rit de prijs vast te stellen. Hoe drukker, hoe duurder; hoe rustiger, hoe goedkoper. ,,Dit jaar gaan we proeven doen om te bekijken wat effectieve instrumenten zijn.’’ Hoe groot het prijsverschil wordt, is nog niet bekend. Smit zegt dat NS niet gaat verdienen aan de hogere spitstarieven.

Kop koffie

De Nederlandse Spoorwegen werken ook aan mogelijkheden om de NS-app in te zetten als wapen in de strijd tegen overvolle treinen. 7 miljoen mensen hebben die app op hun telefoon. ,,We zouden kunnen zeggen als iemand het station binnenkomt: Dag Pietje, fijn dat je weer met ons reist, maar je normale trein is echt heel vol. Doe ons en jezelf een plezier en drink eerst even een kop koffie en neem een trein later, hier heb je een kortingsbon. Dat willen we in de toekomst doen.’’ Reizigers zouden ook verleid kunnen worden met een gratis upgrade naar de eerste klas, als ze een trein later pakken.

