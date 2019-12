NS wil in 2021 dagelijks vijf hogesnelheidstreinen naar Londen

‘Politie in Dubai zette team op om Taghi op te sporen’

16 december De politie in Dubai had een speciaal team opgezet om Ridouan Taghi in Dubai op te sporen. Dat zegt politiechef Jamal Al Jallaf tegen de krant Gulf News. ,,De Nederlandse autoriteiten hadden moeite met het arresteren van de verdachte”, zegt Al Jallaf. ,,We hebben een team van agenten gevormd om informatie over de verdachte te verzamelen en zijn verblijfplaats te achterhalen.”