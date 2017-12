NS: vertragingen zijn niet uit te sluiten, ook in Zwitserland loopt het nu vast

Sneeuw en verkeer is een slechte combinatie. Maar dan kunnen we toch altijd nog met de trein? Nee dus, ook de Nederlandse Spoorwegen past het dienstrooster aan. Kunnen we dan nergens meer tegen! We vragen het aan Erik Kroeze, woordvoerder van de NS.

Op je WhatsApp-status staat 'delayed' of te wel 'vertraagd'. Typisch NS?

,,Het is meer een grapje van een woordvoerder. Die nemen nooit op tijd de telefoon op, toch? Ik vind juist dat de treinen - ondanks het weer - best goed hebben gereden. Gisteren kwam 70 procent van de treinen op tijd aan.''

Gisteren stond een vriendin van mij 4,5 uur vast op station Amersfoort. Dit helpt niet om meer automobilisten in de trein te krijgen!

,,Vertragingen zijn vervelend. Dat vinden wij ook. Maar het is gewoon niet uit te sluiten. Het verkeer kan heel slecht omgaan met weersveranderingen: bij ons zijn het de wissels die veel last hebben van sneeuwval. En omdat veel treinen over die wissels rijden, hebben meteen veel diensten er last van.

Aan de andere kant: als je met sneeuwval in de auto de weg opgaat, weet je ook zeker dat je vast komt te staan en later op je bestemming aankomt. En met de trein reizen, is stukken veiliger.''

Wat doet de NS eigenlijk om winterweer te trotseren?

,,Sinds een paar jaar zijn de maatregelen veranderd. We hebben naar andere spoorwegaanbieders in bijvoorbeeld Zweden en Zwitserland gekeken en daar ideeën van meegenomen. In Zwitserland rijden ze bijvoorbeeld in de winter met minder, maar wel langere treinen. Dat doen wij nu ook in de aangepaste dienstregeling. Zodoende hebben de wissels die verwarmd zijn, meer tijd om te ontdooien.''

Dan sta je wel langer in de kou te wachten op je trein.

,,Klopt, maar we geven dat wel van te voren aan. Op de NS reisplanner kan je precies zien hoe laat welke trein rijdt.''

Waarom zijn die wissels zo gevoelig voor sneeuw?

,,Sneeuw plakt vast aan de onderkant van een trein. Juist als een trein over een wissel rijdt, valt zo'n sneeuwblok af. Die blijft dan op een wissel liggen waardoor de andere treinen hinder ondervinden.''

Lijkt me goed om dat aan te pakken!

,,Hebben we gedaan: we spuiten nu een glycol-laag onder treinen bij winterweer. Dat is een anti-ijslaagje waardoor de sneeuw niet zo erg onder de trein blijft vastplakken. En we hebben gemerkt dat het werkt. Dat wisten we niet eerder, want in de afgelopen jaren is er niet genoeg sneeuw gevallen om het te testen. Nu dus wel.''

Waarom hebben de Zwitsers of Zweden daar dan minder last van?

,,Het Nederlandse spoornet is het drukste van allen. Hier rijden heel veel treinen over hetzelfde spoor, terwijl in andere landen er en lijn tussen twee steden ligt waar één trein overheen gaat. Gaat het op dat spoor mis, dan hebben niet zo veel mensen last van. Hier hebben we een ingewikkeld spoorwegnet en het uitstralingseffect áls er iets spaak loopt, is groter. Maar ook in Zwitserland loopt het nu vast hoor. Ik zag net een tweetje van een collega daar dat er minder treinen rijden vanwege sneeuwval.''