NS: spoor Zandvoort kan drukte Formule 1 niet aan

Deze week wordt vrijwel zeker officieel bekend dat Circuit Zandvoort volgend jaar mei voor het eerst sinds 1985 weer een Grote Prijs mag organiseren. Om te voorkomen dat de uitvalswegen naar de badplaats totaal overlopen, heeft het circuit al laten weten dat het raceliefhebbers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer wil laten komen.



NS wil dolgraag meewerken en heeft afgelopen tijd een mogelijke Formule 1-dienstregeling in kaart gebracht. Waar de spoorwegen normaliter hoogstens 5.000 reizigers per dag naar Zandvoort vervoert, moeten dat er tijdens het Formule 1-weekend minstens 50.000 zijn.



Om zulke aantallen mogelijk te maken wil NS twaalf treinen per uur inzetten, in plaats van vier nu. Zes intercity’s en twee sprinters gaan van en naar Amsterdam rijden, plus vier sprinters vanaf Haarlem. De intercity’s worden verlengd tot tien treinstellen, de sprinters zullen zelfs uit twaalf rijtuigen bestaan.



Volledig scherm Het kleine monumentale stationnetje van Zandvoort raakt bij drukte al snel verstopt © GinoPress B.V.

Meer stroom

,,Op die manier kan NS per uur gemiddeld tussen de 12.500 en 15.000 bezoekers naar Zandvoort aan Zee brengen,” vertelt woordvoerder Erik Kroeze. Het monumentale stationnetje is daarmee even net zo groot als Eindhoven of Amsterdam-Zuid.



NS zegt voldoende treinen, machinisten en conducteurs beschikbaar te hebben om 150.000 tot 200.000 Max Verstappen-fans te vervoeren. Wel moet de spoorwegen personeel uit het hele land halen, waardoor de dienstregeling in een enkele regio iets aangepast moet worden. ,,Dat wordt nog verder uitgewerkt.”



NS en het Circuit hebben de ambitieuze Formule 1-plannen inmiddels voorgelegd aan ProRail. Die heeft ze nu in beraad. Probleempje: ,,De uitgebreide dienstregeling en de lange treinen zijn met de huidige energievoorziening op dit traject onmogelijk,” stelt Kroeze. ,,We verzoeken ProRail dringend om de bovenleiding te verbeteren. Daar moet meer stroom naar toe.’’ Het verzoek is officieel gedaan in het Besluit Dienstregeling 2020.

ProRail: spoor volstrekt ongeschikt

ProRail erkent dat de lijn naar Zandvoort momenteel ‘volstrekt ongeschikt is om 12 treinen per uur van en naar Zandvoort te laten rijden.’ Er is te weinig stroom beschikbaar voor de bovenleiding, stelt woordvoerder Jaap Eikelboom. ,,Het optrekken en afremmen van meer en langere treinen vergt véél stroom. Zes treinen per uur is het maximaal haalbare. Die rijden komende week ook tijdens de Jumbo Racedagen. Een proef met 8 treinen vorig jaar leverde meteen storingen op.’’



ProRail zegt momenteel te inventariseren of het ruim acht kilometer lange traject tussen Haarlem en Zandvoort gemoderniseerd kan worden en hoeveel geld dit kost. ,,Binnenkort hopen we daar mee over te zeggen.” Duidelijk is dat het upgraden van de bovenleiding een flinke investering vergt.



Maar er zijn meer complicaties dan de stroomvoorziening, stelt ProRail. Het station van Zandvoort telt slechts twee perrons, voor uitbreiding naar een derde perron lijkt weinig ruimte. Per trein moeten grote groepen reizigers snel de treinen in en uit, voordat de volgende aankomt. Bij twaalf treinen per uur zal de overweg bij Overveen bovendien vrijwel permanent gesloten zijn. ,,Er passeren dan heen en terug immers 24 treinen per uur. Per trein zijn de bomen al snel een minuut dicht.”



Volledig scherm Een luchtopname van Circuit Zandvoort. © ANP

Te weinig

Volgens NS is de investering ook buiten de komst van de Formule 1 nuttig. De spoorwegen willen de dienstregeling naar Zandvoort tijdens het strandseizoen sowieso opvoeren van vier naar zes per uur. Bovendien zijn er jaarlijks diverse andere grote evenementen. ,,De Formule 1 is een uitstekende reden om dit nu te doen.”