NS maakt treinen naar Berlijn en Brussel veel sneller: ‘We willen luchtreiziger verleiden’

,,Binnen de 700 kilometer is het te gek voor woorden dat mensen met het vliegtuig gaan in plaats van met de trein”, vertelt aanstaand NS-topvrouw Marjan Rintel. Zulke korte vluchten dragen aan geen enkele milieudoelstelling bij, stelt ze vast.

Om reizigers over te halen voortaan de trein te pakken, belooft Rintel de reisduur naar België en Duitsland flink te verkorten. Naar Berlijn is de geplande half uur tijdwinst een optelsom van het vervallen van een locomotiefwissel bij Bad Bentheim net over de grens en het overslaan van de stations Minden en Stendal. Nu bedraagt de reistijd vanaf Amsterdam nog zes uur en twintig minuten.

Voor de nieuwe verbinding naar Brussel liggen verschillende varianten op tafel, waarbij de reistijd van bijna drie uur vanaf onze hoofdstad eveneens met mogelijk wel dertig minuten wordt ingekort. Het ligt voor de hand bij de nieuwe verbinding diverse stations in België niet meer aan te doen. De Spoorwegen hebben daarover bijna een deal met de Belgische collega’s.

Daar blijft het niet bij: behalve snellere reistijden kunnen reizigers voortaan op de site van NS alle buitenlandse bestemmingen binnen 700 kilometer boeken. Maar ook voor steden als Barcelona moet dat mogelijk worden. ,,Het is heel gek dat dat zo lang niet kon.”

Rintel, die Roger van Boxtel per 1 oktober opvolgt als president-directeur, wordt roerganger in een heftige periode. Eind juni maakte NS bekend door de coronacrisis tot 2300 banen te moeten schrappen, overigens zonder gedwongen ontslagen. Om te overleven, vraagt de vervoerder een flinke zak geld van het kabinet voor de komende jaren. Rintel: ,,Zonder geld wordt het heel lastig om het hoofd boven water te houden.”

Aanstaand NS-topvrouw Marjan Rintel (53) wil het aantal internationale verbindingen flink uitbreiden en treinen sneller laten rijden. Ze weigert zich te laten afremmen door de coronacrisis, een zuinige overheid en mogelijke concurrentie op het buitenlandse spoor. ,,We gaan het nu niet even rustig aan doen.’’

Het moet wel zo’n beetje het ellendigste moment ooit zijn om baas van de Nederlandse Spoorwegen te worden. Reizigers laten de trein sinds de coronacrisis massaal links liggen en de verwachting is dat dat nog jaren zo blijft. Dus moet er voor bijna 1,5 miljard euro worden gesneden en worden 2300 banen geschrapt, weliswaar via natuurlijk verloop. De nieuwe baas van de NS, Marjan Rintel, lijkt er niet tegenop te zien. Ze hoefde niet lang na te denken om te besluiten Roger van Boxtel per 1 oktober op te volgen als president-directeur.

Rintel zegt aan het roer te komen staan van ‘één van de mooiste bedrijven van Nederland’. ,,We hebben grote ambities en moeten juist nu met de mensen die ons bedrijf goed kennen, waar ik er één van ben, doorpakken. De NS moet terug op de kaart, zoals we ervoor stonden vóór het coronatijdperk.’’

Vandaag geeft de toekomstige topvrouw alvast een voorzet met de nieuwe internationale plannen. De spoorwegen willen reizigers vanaf 2024 sneller vervoeren op de trajecten naar Brussel en Berlijn. De inzet van nieuwe, snellere intercitytreinen en het schrappen van kleine stations op de routes moeten die wens mogelijk maken. Zeker voor Oost-Nederland is de trein dan een geweldig alternatief. ,,Naar Duitsland rijden we nu nog met dezelfde snelheid als na de val van de muur’’, zucht ze. ,,Er is een sprong vooruit nodig.’’

Trein vaker als alternatief

Het blijft wat Rintel betreft niet bij deze twee bestemmingen. ,,Per oktober start de rechtstreekse verbinding naar Londen en in december de nachttrein naar München, Innsbruck en Wenen.’’ Daar moeten de reizigers straks ook snel naartoe kunnen reizen. Voor steden als Kopenhagen, Zürich en meerdere plaatsen in Duitsland moet de trein op termijn eveneens een alternatief worden.

,,Binnen de 700 kilometer is het te gek voor woorden dat mensen met het vliegtuig gaan’’, vindt Rintel. Zulke korte vluchten dragen aan geen enkele milieudoelstelling bij.’’ Enkele jaren geleden werkte ze zelf nog bij een luchtvaartmaatschappij, KLM. Volgens haar is het ook voor de blauwe vloot van Pieter Elbers goed om samen te werken met treinbedrijven. ,,Voor KLM biedt dat de kans om vrijgekomen capaciteit in te zetten voor internationale vluchten.’’

Van haar luchtvaartachtergrond profiteert ze dagelijks bij NS. Zo snapt Rintel niet dat het nog steeds onmogelijk is om via de NS-site tickets te boeken voor allerlei buitenlandse bestemmingen. Reizigers moeten naar de site van de buitenlandse vervoerder of naar de gespecialiseerde treinreiswinkel. Rintel: ,,Dat is toch eigenlijk van de zotte? In de luchtvaart zijn tickets al veel langer op één plaats te boeken.’’

Ze heeft goed nieuws wat dat betreft: binnenkort kunnen reizigers alle tickets binnen de 700 kilometer via NS boeken. Rintel wil die afstand bovendien oprekken. ,,Waarom is een ticket voor Praag of Barcelona niet even gemakkelijk als voor Brussel of Berlijn? Net als in de luchtvaart zou ik mijn treintickets bovendien graag een jaar van tevoren kunnen boeken.’’

Internationale ambities in coronatijd

Dat NS in coronatijd over internationale ambities begint is niet vreemd, meent Rintel. Het internationale treinverkeer lijdt lang zo hard niet onder de coronacrisis als de binnenlandse ritten. ,,We zaten heel snel op de IC Brussel weer op 70 procent. Vóór het uitbreken van de crisis zagen we al een enorme groei naar België, Frankrijk en ook Duitsland. Dat momentum is gebleven. En gezien de huidige jacht op een vaccin, hoop ik toch dat we binnen enkele jaren terug kunnen naar normaal.’’

Probleem voor de NS is wel dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) ruimte wil geven aan treinvervoerders om per 2025 nieuwe internationale verbindingen te exploiteren. Rintel is kritisch: ,,Uiteindelijk moet de reiziger betrouwbaar van A naar B kunnen. En als ik één les heb geleerd tijdens de coronacrisis: de intercity naar Brussel is 100 procent blijven rijden, ondanks het aantal reizigers. Hoe denkt u dat dit gaat als er ook andere, veel commerciëlere vervoerders op dat spoor zouden rijden?’’

Quote Nu zit het spoor vol, dus moet er ruimte komen. Dat kost nou eenmaal geld. Ik geloof in vooruitden­ken Marjan Rintel (NS)

Ze vindt dat het kabinet mede gezien de klimaatdoelstellingen volop moet investeren in internationale spoorverbindingen. ,,Nu zit het spoor vol, dus moet er ruimte komen. Dat kost nou eenmaal geld. Ik geloof in vooruitdenken.’’ De vraag rijst desalniettemin of de torenhoge ambities van de NS sporen met de financiële situatie. Door corona verwacht de vervoerder tot 2025 zo’n 4,7 miljard euro omzet te verliezen.

Rintel: ,,We zullen die crisis zoals elk bedrijf moeten opvangen. De overheid moet echt kleur gaan bekennen. De beloofde financiële steun voor 2020 is nog niet eens binnen. We hopen dat dit geld er in oktober is, maar het duurt best lang.’’ Ondertussen starten deze maand de gesprekken voor een steunpakket in 2021. NS heeft van het kabinet tot 2024 nóg een flinke zak geld nodig. ,,Anders wordt het heel lastig om het hoofd boven water te houden.’

