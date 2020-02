NS laat jodenliedje horen in trein, CIDI sprakeloos

Een passagier die vannacht in de intercitytrein naar Rotterdam zat, maakte melding van het incident op Twitter. ,,Waar komen die joden toch vandaan” over de intercom. Ik hoop dat jullie trots zijn, NS.” Een medewerker van de NS reageerde geschokt. ,,Pardon?! Ik ga de klacht voor je doorzetten. Dit is niet oké natuurlijk!”

Volgens een woordvoerder van NS was er sprake van ‘enthousiaste collega’s’ die de omroep wilden aanpassen op de reizigers die op dat moment, tijdens carnaval, in de nachttrein vanuit Tilburg zaten. ,,Wij begrijpen dat zij een pro-Ajax voetballiedje hebben laten horen. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de omroep door alle reizigers wordt gewaardeerd. Als dat niet zo is, dan zullen we dit bespreken met de collega’s.”

‘Te dom voor woorden’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft geen goed woord over voor het optreden van de medewerkers. ,,Dit is toch weer een voorbeeld dat we er nog lang niet zijn als het gaat om tolerantie en verdraagzaamheid jegens joden in Nederland. Ik vind het pijnlijk en te dom voor woorden dat dit in een trein van NS moet gebeuren. Dit mogen we niet accepteren.”

Volgens de woordvoerder laat bovendien de reactie van de NS te wensen over. ,,Ze moeten veel krachtiger en stelliger afstand nemen van dit incident. Een bedrijf als NS moet voor iedereen duidelijk maken dat dergelijke liederen niet thuishoren in een publieke ruimte. Dat geldt overigens ook voor de voetbalsupporters die dit lied tot in den treure blijven herhalen in de stadions. Het moet maar eens afgelopen zijn.”

In een tweede reactie laat NS weten alsnog afstand te nemen van het incident. ,,Laten we helder zijn: dit vinden wij volstrekt ongepast. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. NS is een divers bedrijf, dat willen we ook uitstralen. Daar past zoiets niet bij, daar bieden we onze excuses voor aan.”

Antisemitische incidenten

Het CIDI registreerde het afgelopen jaar 182 gevallen van anti-Joodse discriminatie, nog los van dergelijke uitingen online. In de dertig jaar dat het centrum de Monitor Antisemitische Incidenten bijhoudt, werd volgens het CIDI nog nooit zo’n hoog aantal vastgelegd.