NS geeft personeel bonus, bereidt zich voor op coronavirus

NS presenteerde vanmorgen niet alleen klinkende jaarcijfers over 2019, halverwege de huidige spoorconcessie (deze loopt van 2015-2025, red) hebben de spoorwegen hebben ook alle met het ministerie van Infrastructuur afgesproken prestatiedoelen bereikt. Als gevolg daarvan hoeft NS geen boete te betalen, maar ontvangt het juist 6 miljoen euro bonus.

Dat geld gaat naar nieuwe jongerenkaarten, maakte NS vanmorgen bekend. ,,Maar wij maken een zelfde bedrag uit onze begroting vrij voor alle collega’s”, aldus Van Boxtel. Het bedrag is bedoeld voor al het Nederlandse personeel dat onder de spoorcao valt. De president directeur roemde zijn personeel. ,,Dat zijn mensen die bij nacht en ontij opstaan, soms veel over zich heen krijgen en toch elke dag weer hun beste beentje voor zetten om reizigers zo goed mogelijk naar hun bestemming te krijgen.” Van Boxtel beklemtoont dat hijzelf, de directie en hoger management zijn uitgesloten van het extraatje. Alle personeelsleden onder de cao vallen eronder.

Coronavirus

Een probleem om het geld te vinden heeft de NS-directie niet: mede door een flinke reizigersgroei steeg de nettowinst in 2019 tot 215 miljoen euro, bijna 100 miljoen meer dan een jaar eerder. Ruim een derde daarvan gaat als dividend naar de schatkist van minister Hoekstra (Financiën) De winstgroei komt voor een flink deel door het flink gegroeide aantal reizigers groeide fors. Dat steeg naar 1,3 miljoen per dag. Treinen reden verder nog beter op tijd en de klanttevredenheid steeg naar 89 procent, het hoogste percentage ooit.



De spoorwegen meldden verder dat het zich met andere ov-bedrijven voorbereidt op een mogelijke uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland. Wat voor scenario's er klaarliggen en of complete treinen worden stilgezet weigert de NS te zeggen. ,,We denken na over hoe we onze reizigers op de hoogte kunnen houden en welke adviezen we geven”, zei NS-bestuurslid Marjan Rintel tijdens een persconferentie op station Rotterdam Centraal. ,,We baseren ons op de informatie van het RIVM. Voor nu zeggen we alleen tegen onze reizigers dat ze goed hun handen moeten wassen en in hun elleboog moeten hoesten of niezen.” Topman Roger van Boxtel waarschuwde voor ,,paniekvoetbal”. ,,Laten we rustig de autoriteiten volgen en niet doen alsof heel Nederland straks op zijn kop staat.’’

Volledig scherm De NS-directie op een rij: Tjalling Smit, Anneke de Vries, president directeur Roger van Boxtel en Marjan Rintel en financiële topman Bert Groenewegen. © ANP

Slechte prestaties in Duitsland

Minder nieuws was er ook. In Duitsland doet NS-dochter Albellio het slecht en verloor deze vervoerder ruim 30 miljoen euro. Oorzaak is onder meer dat Deutsche Bahn omvangrijke spoorwerkzaamheden uitvoert, waardoor Albellio's treinen minder op tijd rijden. Het bedrijf ontvangt daardoor minder geld. ,,Daar kunnen wij niks aan doen, we pleiten in Duitsland voor een andere beloningssystematiek,” zei financiële man Bert Groenewegen.

Hij stelt dat NS de prestaties in Duitsland kritisch tegen het licht blijft houden. ,,Evident is dat er op termijn een meerwaarde voor Nederlandse reizigers moet zijn”, antwoordde hij op de vraag of NS niet beter kan stoppen in Duitsland. In Groot-Brittannië, waar NS ook een spoorlijn exploiteert, gaat het overigens beter.

