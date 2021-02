NS diep in het rood door halvering aantal reizigers: duizenden banen op de tocht

Grootste heroïne­vondst ooit in Nederland: megalading verstopt tussen Himalaya­zout

23 februari Bij een controle in de Rotterdamse haven hebben het Harc-team en de Britse National Crime Agency ruim 1500 kilo heroïne onderschept. Het is de grootste heroïnevondst ooit in Nederland, zo is dinsdag bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. De straatwaarde van de lading drugs bedraagt 45 miljoen euro.