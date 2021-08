Notoire oplichter slaat toe met verkoop van gestolen auto voor 8900 euro

De verdachte moest afgelopen week voorkomen bij politierechter M. Klinkenbijl in Den Bosch, maar kwam niet opdagen. Het was onduidelijk waar hij uithing. Volgens zijn advocaat was de Rotterdammer van de radar verdwenen.



De vrouw had een advertentie voor de grijze Mini gevonden op een online marktplaats voor auto's. Ze maakte een afspraak met de verdachte op 23 maart 2019 voor het maken van een proefrit. De man stelde zich voor met een valse naam.