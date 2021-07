Notaris uit zijn ambt gezet: 13 jaar gedaan over afwikkeling erfenis, erfgenamen inmiddels óók overleden

Dat blijkt uit de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat in Den Bosch. De notaris is de afgelopen week geschorst, waarschijnlijk in afwachting van een mogelijke beroepsprocedure. De tuchtrechter heeft in deze zaak al eerder tuchtmaatregelen aan de man opgelegd. De Kamer neemt het de man dan ook extra kwalijk dat hij deze eerdere waarschuwingen in de wind heeft geslagen.