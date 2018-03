NOS trapt in nepreportage over schaatskoorts in Amsterdam

De NOS is afgelopen weekend op het verkeerde been gezet door een actrice die zich voordeed als een verslaggeefster van de Amerikaanse omroep CNBC. De vrouw werd geïnterviewd in het kader van de schaatskoorts.

Een cameraploeg van de NOS maakte afgelopen zaterdag beelden van schaatsende mensen op de Amsterdamse grachten. Naar aanleiding van alle ophef rond de blunder van CNBC-nieuwslezer Katie Couric vorige week, die stelde dat Nederlanders zo goed kunnen schaatsen omdat ze iedere dag op schaatsen naar hun werk gaan, besloot de omroep buitenlandse bezoekers om een reactie te vragen.



Onder die bezoekers was ook een vrouw die was uitgedost als een verslaggeefster van CNBC, maar die in werkelijkheid onderdeel is van comedygezelschap Boom Chicago. Dat was ter plaatse gekomen voor een reportage over nepnieuws, gemaakt door producent 1Camera. Toen de NOS de vrouw om een reactie vroeg, besloot ze het spelletje mee te spelen en braaf te doen asof ze inderdaad voor CNBC werkt.

CNBS

Pas toen de video vandaag op YouTube verscheen, ontdekte de NOS dat de vrouw zich voordeed als iemand anders. In de video vertellen zogenaamde schaatsers op overdreven wijze over hun liefde voor schaatsen. De bijbehorende ondertitels wijken geregeld af van de daadwerkelijke uitspraken van de geïnterviewden.



De NOS geeft aan dat er naar aanleiding van de beelden nog is gebeld met de maker van het filmpje. Op de microfoon van de vrouw stond namelijk CNBS in plaats van CNBC. Het feit dat de vrouw uit Seattle kwam, zou dat verschil echter verklaren.

Balen