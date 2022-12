Nordin maakt programma over Marokkaans elftal: ‘Rellend tuig heeft niets met Marokko te maken’

Tyson werd beroofd en stak de dief neer, nu dreigt voor hém straf: ‘Een nachtmer­rie­sce­na­rio’

Met een Playstation 5 in zijn tas werd hij in een park in Zwolle in de val gelokt. Maar de beroving op Tyson (20) uit Oldenzaal liep eind vorig jaar uit op een drama: een van de berovers moet het bekopen met een dwarslaesie. Nu moet uitgerekend Tyson vrezen voor een straf.

7 december