Nooit eerder scheen de zon zo uitbundig in eerste helft juni: record uit 2021 ‘verpulverd’

De eerste helft van juni was het smeren geblazen, want nooit eerder scheen de zon zo uitbundig. Van 1 tot en met 15 juni scheen de zon gemiddeld over het land maar liefst 196,1 uur en daarmee is het record uit 2021 ‘verpulverd', meldt Weerplaza.

De eerste helft van juni 2021 liet de zon zich 169,4 uur zien, bijna 27 uur minder dan nu. Dat was al flink, zo blijkt uit de statistieken van het weerbureau, want normaal gesproken schijnt de zon in de eerste helft van juni zo'n 107 uur. Het oude record was 71 jaar lang in handen van 1950, toen 168,3 uur de zon scheen in de eerste vijftien dagen van juni.

Zo stralend zonnig zal het de komende twee weken niet blijven, verwacht meteoroloog Roosmarijn Knol. ,,Komende week blijft het redelijk zonnig, maar er komen ook wat stapelwolken en er kunnen wat regenbuien komen, dus het wordt niet zo uitbundig als het was.” Maar er is nog wel een kans dat deze hele juni de boeken ingaat als de zonnigste ooit. ,,Dat record stamt uit 1959 met 301 uur, dus we zijn hard op weg om dat te verbreken”, zegt Knol.

Dat het zo zonnig is, betekent ook meteen dat het nooit eerder zo lang niet regende in Nederland. Woensdag evenaarden we het record uit 2007, met 33 dagen zonder meetbare neerslag in De Bilt. Vrijdag staat de teller dus alweer op 35 droge dagen op een rij.

En het is niet alleen zonnig en droog, maar ook heel warm. Op dit moment is volgens Weerplaza de langste regionale hittegolf in een junimaand ooit bezig. Het werd vrijdag opnieuw zomers warm in Woensdrecht en daarmee is de tiende dag van deze regionale hittegolf een feit. Naar verwachting houdt de regionale hittegolf nog drie tot vijf dagen aan. Het vorige record stond op negen dagen bij hittegolven in de maand juni van 1941, 1976 en 2019.

Van een landelijke recordwarme eerste helft van juni is dan weer nét geen sprake. Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur in De Bilt over de eerste 15 dagen van juni 15,7 graden. Het record staat op 18,8 graden in 2007 en dit is met 18,7 graden net niet gehaald. De verwachting is wel dat dit uiteindelijk de warmste junimaand ooit gemeten wordt.

