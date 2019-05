Noodweer zorgt voor overlast in Oost-Nederland

Zomers warm

De buien volgen op dagen met zomers weer. Zaterdag piekte met 20 graden celsius: dat was voor het eerst deze maand. Zondag steeg het kwik zelfs door naar 25 graden. Dat gebeurde in de Achterhoek. Weerplaza: ,,Het is niet de eerste zomerse dag van het jaar want in april werd het ook al op vijf dagen 25 graden in het land. Het contrast met de kustregio is vandaag wel bijzonder groot. Dicht bij zee is het bewolkt, nevelig en er waait er een koude noordwestenwind. Langs de gehele kust is het de hele dag al slechts 11 tot 13 graden en is van zomerse warmte niets te merken.’’