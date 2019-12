Noodkreet burgemeesters over tekort aan agenten: ‘Zo kan het niet langer’

IN KAARTDe politie heeft te weinig mensen om zijn werk goed te doen. Met die noodkreet komen korpschefs en burgemeesters. Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht en er is minder politie in uitgaansgebieden en bij voetbalwedstrijden. Per regio heeft deze site de gevolgen in kaart gebracht, scroll verder voor een overzichtskaart .

Een en ander blijkt uit een enquête van het AD en de aangesloten regiokranten onder de burgemeesters van veertig grote gemeenten en de korpschefs van de tien regionale politie-eenheden. Zij komen met een noodkreet aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De maatregelen worden genomen om hulp aan burgers die 112 bellen te garanderen. Om die reden wordt ook het aantal verkeerscontroles afgebouwd, blijven zaken langer op de plank liggen en dreigen agenten overbelast te raken.

,,Deze situatie is niet houdbaar”, zegt Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. ,,Het is noodzakelijk dat er structurele investeringen worden gedaan. Hoe eerder dat geld beschikbaar is, hoe eerder deze nijpende situatie kan worden opgelost.”

Druppel

De lokale autoriteiten zeggen dat het weghalen van agenten uit de regio, naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum, ‘de druppel’ is. ,,Dat mag en kan geen structurele oplossing zijn”, zegt Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. ,,Wij kunnen die mensen niet missen. Wat er nu feitelijk gebeurd, is dat blauw van straat gehaald wordt. Dat deze maatregel nodig is, trekt niemand in twijfel. Maar er moet wel een oplossing komen voor de lange termijn: structureel meer geld.”

Sommige burgemeesters opperen politietaken uit te besteden aan commerciële partijen of andere overheidsorganisaties. De Nijmeegse burgemeester Bruls vindt dat de beveiliging van rechtbanken maar door particuliere beveiligers moet plaatsvinden. De burgemeesters van drie gemeenten in Utrecht stelden eerder voor het leger in te schakelen.

,,De grootste zorg is dat er op deze manier roofbouw wordt gepleegd op onze mensen”, zegt de leiding van politiekorps Oost-Nederland. ,,Natuurlijk ligt de vraag naar een meer structurele oplossing bij de politiek.”

Volledig scherm Het kantoor van strafrechtadvocaat Peter Plasman richtte een etalage in als eerbetoon aan collega Derk Wiersum. De moord op Wiersum vormde de aanleiding voor extra beveiliging van advocaten en de rechterlijke macht. Dat gaat ten koste van inzet in de regio. © ANP

Noodhulp

De politie zegt er alles aan te doen om te zorgen dat de noodhulp op orde blijft. Een burger die 112 belt, wordt geholpen. Maar dat is niet zonder gevolgen. ,,Specifieke acties en controles op thema’s als georganiseerde criminaliteit en verkeer worden verminderd, omdat daar niet langer de capaciteit voor is”, stellen de burgemeesters in West-Brabant.

Soms staat zelfs de noodhulp onder druk. Die signalen krijgt Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda. ,,We horen dat bemensing van de noodhulp soms (zeer) krap is. Met name als de aanrijtijden langer zijn.”