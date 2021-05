Noodkreet burgemeesters: Herstelplan voor arme wijken broodnodig

Dat stellen vijftien burgemeesters van grote steden en een reeks maatschappelijke organisaties, waaronder de Nationale Politie, werkgevers- en onderwijsorganisaties. Ze vragen het nieuwe kabinet om een nationaal herstelprogramma voor de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden, waar een miljoen mensen wonen. Het gaat om wijken in de vier grote steden, maar ook in onder meer Eindhoven, Groningen, Zaanstad en Breda. ,,Er dreigt een onoverbrugbare kloof te ontstaan’', zegt Jan Hamming (PvdA) , burgemeester van Zaanstad en een van de initiatiefnemers van het Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma voor Leefbaarheid en Veiligheid.

Structureel

,,We zien wijken waar kinderen structureel minder presteren in het onderwijs, waar jongeren werkloos raken en ten prooi vallen aan de criminaliteit. Kinderen hebben er aantoonbaar minder kansen dan kinderen in de rest van het land. Dat mogen we niet accepteren.’’



Corona heeft de problemen versterkt, zegt Hamming. ,,Mensen keren zich af van de overheid, er heerst wantrouwen en het gevoel: we horen er niet bij. Als dat zich doorzet, zingt een deel van de samenleving zich los van de rest.’'