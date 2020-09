Noodbevel van kracht in Groningen door vechtende voetbalsupporters

Noodbevel

Volgens Dagblad van het Noorden ging een man of veertig met elkaar op de vuist in de Kromme Elleboog. ,,Het leek wel een oorlogsgebied”, vertelt de kastelein van Café Mulder. In Café Mulder zaten een een stuk of wat Duitsers binnen bier te drinken. Dat ging best gemoedelijk, vertelt een medewerker. ,,Ze luisterden netjes naar me.” Maar buiten was het onvriendelijker. ,,Er stonden een stuk of twintig Duitsers op het terras. Ik vroeg of ze weg wilden gaan omdat het niet leuk was voor de andere gasten en de coronamaatregelen niet goed werden nageleefd. Een kwartier later sloeg ineens de vlam in de pan.”