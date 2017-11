Nog steeds geen cadeaus voor je kids? 20 bestsellers

Leerzame Top Tien 2017

5. 30 Seconds Junior . Educatief, teamwork en eigenlijk best erg leuk. Raad in dit bordspel-nieuwe-stijl zoveel mogelijk begrippen van één kaartje. (Prijs: 24,99 euro. Vanaf 7 jaar.)

9. Snoezig & niet duur: boekjes over het mooiste feest van het jaar. 'SinterWoezel en Pietje Pip ' (5 euro) of ' Jip en Janneke - Sinterklaas komt! ' (5 euro). (Voor de gelovigen onder ons.)

10. Bordspel voor tieners die (heel gek!) dénken dat ze bordspelen niet leuk meer vinden. Escape Room The Game: in 60 wegtikkende minuten uit een cel ontsnappen, een atoombom ontmantelen of een dodelijk virus stoppen. (Vanaf 16 jaar, 39,99 euro.)

Elektrische Top Tien 2017

2. Vroeger had je een haarborstel en een spiegel. Nu doe je het voor niet minder dan een echte microfoon met je favo-muziek. VTech Kidi SuperStar - Meezing Set. (49,99 euro, vanaf 4 jaar, in roze en zwart. ) The Voice Kids: here you come!