Nog net geen hittegolf, maar het scheelt niet veel

Mocht het vandaag 30 graden worden in Arcen, dan is daar sprake van een hittegolf. Regionaal, dat wel. ,,Op eigenlijk alle andere meetlocaties hebben we nog niet twee dagen de 30 graden gehaald. Van 27 juni tot en met vandaag is dat wel twee keer gelukt in Limburg. Als daar een derde dag bijkomt spreken we van een regionale hittegolf'', legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit.



Het is dus nog even afwachten en het wordt spannend. Mogelijk gooit een onweersbui in het zuiden van Limburg roet in het eten. ,,Maar als het vandaag niet lukt om de hittegolf vast te leggen, dan misschien wel het weekend of volgende week. Zolang het elke dag 25 graden is, en dat blijft het, dan blijft de reeks zomerse dagen staan.''