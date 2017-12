Nóg meer N-wegen uitgerust met trajectcontrole

Tweede Kamer mag in België komen praten over kerncentrales

16:29 Na lang aandringen mag de Tweede Kamer gaan praten met de Belgische nucleaire toezichthouder FANC over de omstreden kerncentrales in Doel en Tihange. Dat maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) woensdag bekend. ,,Zie het als een kerstcadeautje", zei ze in de Kamer.