Nog meer buien en wateroverlast op komst, veel schade in zuiden België en Noord-Frankrijk

Vrijdagavond hield een storm flink huis in onder meer Leersum, Tiel en Oosterwolde. Tien tot twintig woningen in Leersum werden onbewoonbaar verklaard. De storm zorgde voor honderden kapotte daken en eveneens honderden omgevallen bomen. De ravage in de plaats is enorm, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De schade loopt volgens hem in de miljoenen. ,,Je weet niet wat je ziet. In een straat zijn bijna alle bomen omgewaaid.”



Ook het Belgische plaatsje Beauraing in de provincie Namen werd gisteren getroffen door een minitornado die enorme schade heeft aangericht aan panden. De straten lagen bezaaid met puin en dakpannen. Er vielen zeventien lichtgewonden.



Burgemeester Marc Lejeune spreekt van een ramp voor de plaats die circa 90 kilometer ten zuidoosten van Brussel ligt. De meeste gewonden vielen voor een café waarvan het terras werd weggeblazen. Tuinhuisjes kwamen bovenop huizen terecht, meldden plaatselijke media. Bijna honderd huizen zijn zwaar beschadigd. Zeker tien van die huizen zijn zo zwaar beschadigd dat ze niet meer bewoonbaar zijn.



Het noodweer kwam gisteravond uit het noorden van Frankrijk waar veel wateroverlast is geweest, onder meer in de omgeving van Parijs. Ook in Reims werden ernstige overstromingen gemeld. Delen van het pretpark Disneyland, ten oosten van Parijs, liepen in korte tijd onder. Het park is 17 juni net heropend, na gesloten te zijn geweest sinds 29 oktober als gevolg van de coronamaatregelen. De regio vreest opnieuw onweer vanaf vanavond.