Nog een paar uurtjes en dan wordt Max weggehaald bij baasje Jo (75)

Jongste verdachte in moordzaak Lotte (14) spreekt alsnog: hij heeft alles gezien, maar greep niet in

Sinds januari vorig jaar zweeg hij, maar nu heeft de jongste verdachte alsnog een verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte in Almelo. Hij vertelde dat zijn oudere broer het meisje duwde, schopte en vervolgens wurgde. Ze waren bij Lotte om een ruzie uit te spreken over het doorsturen van een naaktfoto.

11:57