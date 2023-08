Nog één ouder belt politie na misbruikzaak ‘Marktplaats-oppasser’

Donderdag maakte de politie bekend dat de verdachte oppas uit Schagen bij ten minste elf gezinnen met baby’s en peuters door heel Nederland in huis is geweest. Hij zou in zeker één gezin ontuchtige handelingen hebben uitgevoerd en daar beelden van hebben gemaakt. De politie riep mensen op zich via 0900-8844 te melden als ze denken dat de man ook bij hen heeft opgepast.

De verdachte bood zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, aan via Marktplaats. Volgens politie en justitie had hij een ‘aantrekkelijk tarief’ en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto’s waarop hij te zien is in een politie-uniform. Er wordt benadrukt dat hij nooit in dienst is geweest bij de politie: hij is gefotografeerd in het uniform doordat hij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) volgde en als zodanig mocht meekijken bij het politievak.

Huiszoeking

De man werd in mei opgepakt, waarna er een huiszoeking is geweest. Hierbij werd een hond ingezet die getraind is op het vinden van bijvoorbeeld USB-sticks. Een speciaal zedenteam van de politie boog zich vervolgens over de vele terabytes aan digitale bestanden en ontdekte dat er bij een van de oppasgezinnen sprake was van kindermisbruik, omdat hier beelden van zijn aangetroffen. Er is daarnaast ook andere kinderporno en ook dierenporno aangetroffen.

In het onderzoek is ook een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 38-jarige man uit Alkmaar. De hoofdverdachte zou hem de zelfgemaakte beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik. De 24-jarige moet 4 september voor de rechter verschijnen, het gaat dan om een eerste, niet-inhoudelijke zitting. De tweede verdachte stond maandag voor de rechter. Deze zitting was achter gesloten deuren. De rechtbank heeft besloten dat de man langer vast blijft zitten.