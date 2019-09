Nog een keer genieten: wederom zomers weekend voor de boeg

Afgelopen weekend was het al heerlijk weer in Nederland voor de tijd van het jaar, en ook aankomend weekend is het goed toeven buiten met temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden.

De vrijdag begint lokaal met wat mist, maar zodra deze optrekt komt de zon door. ,,Alleen het noorden blijft gevoelig voor wolkenvelden waar misschien ook nog lokaal wat motregen valt. Naarmate de dag vordert wordt de bewolking wel dunner en kan ook in het noorden de zon doorbreken”, weet Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,‘s Middags is het zo’n 17 tot 18 graden in het noorden van het land. In het zuiden loopt de temperatuur op naar zo’n 20 graden.”

Barbecueën

Zaterdag wordt een echte nazomerdag, al begint de herfst officieel pas maandag.,,De temperatuur loopt flink op en de maxima liggen van noord naar zuid grofweg tussen 21 en 25 graden.” Ideaal weer dus om er lekker op uit te gaan, of om zelfs de barbecue weer aan te slingeren. ,,Hou er wel rekening mee dat de zon al iets over 19.30 uur ondergaat en dat het dan best rap kan afkoelen”, vertelt Klaassen.

Ook zondag is het zonnig, al neemt de bewolking wel wat toe vanuit het zuidwesten. In het noorden van Nederland kunnen we het langst van de zon profiteren. De aangevoerde lucht is warm en in combinatie met de zon loopt de temperatuur op de meeste plaatsen nog één of twee graden verder op.