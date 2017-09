Nog drie leerlingen van school gestuurd na vechtpartij in Breda

Het drietal was vorige week al door de schooldirectie geschorst vanwege de matpartij waarvan beelden op sociale media te zien waren. Nadat ze daar op school over liepen te pochen werden ze naar huis gestuurd. Na gesprekken met de ouders is nu besloten dat ze definitief niet meer welkom zijn op school.

Vechtpartij bespoedigde besluit om drietal weg te sturen

Scala-directeur Kees van Steen: ,,Natuurlijk is die vechtpartij en het aandeel van deze leerlingen daarin de aanleiding geweest voor deze stap. Maar dat niet alleen. We hadden al langer het idee dat onze opleiding boven hun niveau was. We waren daarom al eerder aan het kijken of een andere school voor deze drie wellicht een betere oplossing is. De vechtpartij heeft dat bespoedigd.''

Over het lot van een vierde geschorste leerling op Scala die ook bij de vechtpartij betrokken was, wordt later deze week beslist. Van Steen: ,,Met de ouders van deze leerling moeten we nog om tafel. Daarna zal duidelijk worden wat er met hem gaat gebeuren.''

Andere school zoeken

Volgens de Onderwijswet is een school die een leerling naar huis stuurt, verplicht zelf een andere onderwijsinstelling te vinden voor die scholier. Dat kost vaak veel tijd en energie. Want maar weinig scholen staan te trappelen om een leerling over te nemen die elders niet meer welkom is. Van Steen: ,,Dat betekent dat wij tot die tijd deze leerlingen van huiswerk blijven voorzien. Dat zullen ze wel thuis moeten maken want op school willen we ze niet meer zien.''