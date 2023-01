Nog 24 studenten vast na bezetting Binnengasthuis van Universiteit van Amsterdam

Zware ochtend­spits door ongelukken, ruim 800 kilometer file

Het aantal kilometers file in de ochtendspits is vanmorgen door meerdere ongevallen boven de 800 kilometer gestegen. Rijkswaterstaat spreekt van een ‘zware ochtendspits’ en adviseert weggebruikers die niet in files willen staan ‘een andere keuze te maken of thuis te werken’.

16 januari