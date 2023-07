Noëlla (3) ‘wast’ zichzelf en moeders auto met waterafstotende verf: ‘Elke keer prijs met die meid’

Stank van rottende vissen niet te harden voor Jo (90): ‘Ik zit al dagen opgesloten’

Even doet mevrouw Jo van den Broek (90) haar balkondeur open en meteen dringt de lijkenlucht van buiten haar kamer binnen. ,,Ruik je het?” Wat heet: de stank van de dode vissen in het Helmondse water is misselijkmakend.