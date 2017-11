Noah (4) is dolblij dat hij straks elke dag mag slapen op school

Noah lijdt aan een zeldzame genafwijking, waardoor zijn dag- en nachtritme is omgedraaid. Pas één keer eerder in de wereld is deze fout in een slaapgen vastgesteld. In de middag is Noah moe en wil hij slapen, terwijl hij 's nachts juist fit is, zo vertelden zijn ouders Jochem en Sandra afgelopen zomer al aan De Gelderlander . Vanwege zijn slaapstoornis was het 'een flinke zoektocht' een geschikte school te vinden. ,,Eerst hoopten we dat hij naar een basisschool dichter bij huis zou kunnen. Maar een school met een slaapkamer en bed vind je niet zomaar. Het was hier in de buurt gewoon niet praktisch voor Noah. Ook is een kleine, overzichtelijke school met veel begeleiding wat Noah nodig heeft. In de buurt zijn de scholen toch groter’’, zegt moeder Sandra.

Te grote school

Momenteel gaat Noah in Lent al naar een dagopvang van de stichting LIZ (Leren Interactie Zorg), die kinderen met een zorgvraag begeleidt. Ook volgt hij 's ochtends af en toe lessen op basisschool De Geldershof in Lent. Daar doorgaan was volgens zijn moeder geen optie. ,,Het is een te grote school voor hem. Een school met kleine groepen en veel begeleiding past vanwege zijn slaapprobleem beter bij hem.’’



Na lang zoeken kwamen Jochem, Sandra en Noah bij basisschool EigenWijs in Middelaar uit. Een school met maar 60 leerlingen, waar hij in de ochtend lessen gaat volgen in het regulier onderwijs. Van 13.00 uur tot 15.30 uur kan hij gaan slapen in de slaapkamer in het gebouw en vervolgens krijgt hij nog tot 17.15 uur les van een onderwijsbegeleider van de stichting LIZ, die daar ook is gevestigd. Sandra: ,,We zijn er heel blij mee dat we een school voor Noah hebben gevonden. Dat halfuurtje rijden hebben we er graag voor over. Hij is er echt aan toe om te gaan leren. Telkens vraagt hij wanneer hij eindelijk 'naar de echte school' mag.’’