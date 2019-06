Noa is 17 jaar geworden: ‘Ik word losgelaten omdat mijn lijden ondraaglijk is’

Noa Pothoven is zondag overleden. Ze is 17 jaar geworden. In haar indrukwekkende biografie beschreef het meisje uit Arnhem op 16-jarige leeftijd dat het leven voor haar geen zin meer had.

Noa leed jarenlang aan posttraumatische stressstoornis, depressies en anorexia. Ze probeerde ondanks haar psychische problemen te overleven, maar dat ging niet meer.



In haar boek ‘Winnen of leren’ beschreef Noa dat ze op jonge leeftijd was aangerand en verkracht. Uit schaamte en angst hield ze het seksueel misbruik lange tijd verborgen.

‘Het is op’

Zonder dat iemand het wist, informeerde ze bij de Levenseindekliniek in Den Haag naar de mogelijkheden van euthanasie. Noa wilde rust en geen pijn meer voelen, vertelde ze december vorig jaar aan De Gelderlander.



Recent maakte Noa in ‘een verdrietige laatste post’ op Instagram bekend dat ze al een tijdje was gestopt met eten en drinken. Dat was een weloverwogen en een definitief besluit, schreef ze aan haar volgers.



,,Na jaren strijden en vechten is het op. Na veel gesprekken en beoordelingen is er besloten dat ik word losgelaten omdat mijn lijden ondraaglijk is. Het is op. Ik leef al zo lang niet meer écht, ik overleef, en zelfs dat niet echt. Ik adem wel maar leef niet meer.”

Quote Noa was ontzettend sterk en heel open. Ik zal haar nooit vergeten Lisa Westerveld , Tweede Kamerlid

‘Liefde is loslaten’

Noa lag in een ziekenhuisbed in de woonkamer. Ze gebruikte de laatste dagen om afscheid te nemen van haar gezin en mensen die haar dierbaar waren. ‘Liefde is loslaten. In dit geval wel’, schreef Noa.



Haar zus maakte haar overlijden zondag bekend. Noa werd in 2001 in Arnhem geboren. Ze had een broertje en een zusje. Noa was dol op schrijven en hield van cavia’s.

Verplichte kost voor hulpverleners

Volledig scherm Noa Pothoven in november vorig jaar. © Marc Pluim Noa won prijzen met haar boek. Haar verhaal over gedwongen opnames, suïcidepogingen en uithongering maakte ongelooflijk veel los.



Noa wilde met haar boek een bijdrage leveren om de hulp aan de psychisch kwetsbare jongeren, die intens worstelen met hun leven, te verbeteren. Nederland kent geen instelling waar jongeren als Noa terecht kunnen voor zowel de psychische als fysieke hulp die ze nodig hebben.



Dit boek, zei haar moeder Lisette toen, zou verplichte kost moeten zijn voor hulpverleners, maar ook voor kinderrechters en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Ze hekelde de versnipperde jeugdzorg en noemde de bureaucratie en de wachtlijsten ‘gekmakend’.

