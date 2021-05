NL-Alert uitgegeven voor e-coli bacterie in water in delen van Brabant: ‘Kook water eerst’

In de plaatsen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel, Bladel en Hilvarenbeek geldt het advies eerst het water drie minuten te koken, daarna is het veilig om te drinken. Daarbij is het advies niet een koffiezetapparaat of waterkoker te gebruiken, maar een pan op het fornuis. De apparaten verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt.

E. coli is een bacterie die in de darmen van mens en dier voorkomt. Het is nog onbekend hoe de bacterie in de leidingen terecht is gekomen. Brabantwater gaat de leidingen schoonspoelen, waardoor het kan voorkomen dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt en dat de waterdruk minder is.