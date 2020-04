Nina (57) bleef voor de eerste keer bij Kees (56) slapen en trok gelijk bij hem in

,,Sinds half maart woon ik bij mijn vriend Kees. Terwijl we elkaar pas twee maanden kennen. We doen dit omdat Kees door een vroegere ziekte een lage immuniteit heeft. Als ik voorlopig wegblijf uit de buitenwereld, kan ik niet besmet raken met het coronavirus en hem dus ook niet in gevaar brengen.



Afgelopen oktober beëindigde ik na ruim elf jaar mijn relatie met de man voor wie ik naar Nederland was verhuisd. Ik paste me vaak aan zijn wensen aan, maar we bleken uiteindelijk toch té verschillend. Ik huurde een kleine woning elders en overwoog sterk om terug te keren naar Zwitserland, waar mijn kinderen en kleinkind wonen.