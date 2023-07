Nijmeegse Vierdaagse: ruim 4000 uitvallers, grotere blaren die eerder open lagen dan anders

Op de traditionele Roze Woensdag vielen in totaal 1788 lopers uit. Dat waren er ruim 1000 meer dan op de eerste en laatste wandeldag, met respectievelijk 732 en 470 uitvallers, en een paar honderd meer dan op donderdag (1354). In totaal vielen 4344 lopers uit. Dat waren er 550 meer dan vorig jaar (3794) maar de 105de editie telde dan ook bijna 5000 wandelaars meer dan de vorige (38.519).

Vrijwilligers van het Rode Kruis, die jaarlijks duizenden Vierdaagse-deelnemers helpt, voerden in totaal 4.445 blaarbehandelingen uit. Daarbij werden ‘flink meer’ blaren geprikt dan vorig jaar (1.873) maar niet meer dan in 2019 (5.804), meldt de hulporganisatie in een persbericht.

De 860 vrijwilligers signaleerden deze editie volgens haar opvallend blaarletsel. ‘De blaren waren groter en lagen eerder open dan in andere jaren.’ Een eenduidige oorzaak kan de hulporganisatie niet aanwijzen. ‘Minder training, slecht schoeisel of natte sokken door de luchtvochtigheid kunnen oorzaken zijn voor hevige blaarvorming’, luidt het in een persbericht.

Hitte

Het bleef deze 4Daagse voor het Rode Kruis voornamelijk bij blaren prikken. De medische dienst had het – gelukkig – rustig. Op de eerste wandeldag vielen er een aantal wandelaars flauw na finish door de hitte. In de vroege ochtend van de laatste dag had een handjevol wandelaars het flink koud en werden ze opgewarmd op de post van het Rode Kruis.

Voor de hulpverlening bij de Rode Kruis-posten werden de afgelopen vier dagen de volgende materialen gebruikt: 13.000 bloedlancetten (om blaren te prikken), 26 kilometer Leukoplast tape, 46 liter kamferspiritus (voeten schoonmaken), 31.600 gaasjes en 20 liter jodium

77 nationaliteiten

Aan de 105de editie van de Nijmeegse Vierdaagse nemen 77 nationaliteiten deel. Dankzij een deelnemer uit Moldavië zijn dit jaar alle Europese landen minimaal een keer vertegenwoordigd. Voor het eerst doet ook een deelnemer uit Ecuador mee.

Het aantal burgerinschrijvingen bedroeg 40.778, het aantal militaire inschrijvingen 6222. Bij die laatste waren er 31 verschillende nationaliteiten en kwamen er 2183 uit Nederland, meldt de organisatie op haar website.