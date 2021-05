Nijmeegse docent slaakt hartenkreet over volledig open scholen: ‘Nu ben ik bang’

‘Nu ben ik bang’ schrijft ze in haar uitgebreide betoog, dat volgens haar op veel instemming van haar collega's kan rekenen. Om het schoolgebouw weer helemaal te laten vollopen met 1300 leerlingen en ook nog eens al het personeel is volgens haar onverantwoord, onnodig, en kan schoolpersoneel, leerlingen en ouders ook nog eens een welverdiende vakantie door de neus boren: ‘En nee, die anderhalve meter naar het personeel kan NIET gewaarborgd worden. NERGENS. Niet in de gangen, niet in de aula, niet op de trappen en ook niet in het lokaal. Eenieder die anders denkt, nodig ik graag eens uit voor een goede reality check.’