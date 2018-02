Nieuwsuur publiceert niet om (staats)geheim

Oorlogsheld Marco Kroon bleek tijdens een geheime operatie in Afghanistan gevangen genomen te zijn. Toen de vijand hem om onduidelijke redenen liet gaan, wilde Kroon zelf de leider van de groep gevangen nemen, maar dat mondde uiteindelijk uit in een dodelijk vuurgevecht.



,,Het was hij of ik”, schrijft Marco Kroon in zijn eigen verklaring die hij in deze krant publiceerde. Kroon zag de man op een plek waar hij hem niet verwachtte en wilde hem overmeesteren, maar zag dat hij naar zijn automatische wapen greep; een AK-47. ,,Ik moest nu aan mijn leven denken. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.’’



De commando fouilleerde de man omdat hij wilde weten wie hij was en wat hij van Kroon en de operatie wist. ‘Een schokkende ontdekking,’ noemde Kroon het, zonder verder in te gaan op details.