Nieuwe test spoort griep én corona op

poll Kuchje, keelpijn, loopneus: GGD roept op te blijven testen bij klachten en opent nieuwe locaties

7:39 Een kuchje, keelpijn, loopneus of koorts. Bij de herfst horen verkoudheidsklachten. Maar is het een simpele verkoudheid, griep of toch corona? De GGD Rotterdam-Rijnmond roept iedereen op bij klachten zich nog altijd te laten testen en opent nieuwe, kleine testplekken met name in wijken of gemeenten waar de vaccinatiegraad lager is. Een afspraak is niet nodig.